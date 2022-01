Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.01.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Leingarten-Großgartach: Einbruch in Firmengebäude

Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Freitag Zutritt zu einer Firma in Leingarten-Großgartach. Durch das Aufbrechen mehrerer Türen des Firmengebäudes in der Heilbronner Straße verursachten die Täter zwischen 18.45 Uhr am Donnerstag und 7.30 Uhr am Freitag Sachschaden von mehreren hundert Euro. Außerdem entwendeten sie mehrere Gegenstände. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Leintal, Telefonnummer 07138 810630, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell