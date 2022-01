Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.01.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach: Über 20.000 Euro Schaden verursacht und davongefahren

Hohen Sachschaden verursachte der Fahrer eines Lastwagens am Donnerstagnachmittag, gegen 15 Uhr, an der Kreuzung Kantstraße / Flurstraße in Diedesheim. Der 50-jährige Fahrer eines Sattelzugs wollte von der Flurstraße aus kommend nach links in die Kantstraße abbiegen. Dabei beschädigte er nicht nur einen dort geparkten BMW, sondern auch eine Mauer sowie ein Verkehrszeichen. Nachdem der Kraftfahrer den Schaden begutachtet hatte, stieg er wieder ein und fuhr weiter. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 22.5900 Euro. Aufmerksame Zeugen verständigten die Polizei, welche den Schadensverursacher dann wenig später in der Nähe antreffen konnte. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde der Führerschein des 50-Jährigen beschlagnahmt. Der Mann muss zudem mit einer Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle rechnen.

Hardheim: 35-Jähriger sieht mehreren Strafanzeigen entgegen

Gleich mehrere Straftaten hat ein 35-Jähriger am Mittwochmorgen in Hardheim begangen. Der Mann tankte seinen BMW an einer Tankstelle in der Würzburger Straße. Da er davonfuhr, ohne die Tankrechnung in Höhe von 20 Euro zu bezahlen wurde vom Tankstellenpersonal Anzeige wegen Betrugs erstattet. Im Rahmen der Ermittlungen konnte noch am Mittwoch festgestellt werden, dass der Mann an die Tankstelle gefahren war, ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein. Hinzu kommt, dass der BMW seit mehr als vier Monaten abgemeldet war und deshalb vermutlich nicht mehr versichert war. Der 35-Jährige muss deshalb mit Anzeigen wegen Betrugs und Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

