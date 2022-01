Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.01.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Zaberfeld-Leonbronn: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte brachen am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in Zaberfeld-Leonbronn ein. Der oder die Täter zerstörten zwischen 6.15 Uhr und 17 Uhr eine Scheibe an dem Gebäude in der Mannwaldstraße und gelangten so ins Innere. Die Einbrecher durchsuchten den gesamten Wohnbereich und entwendeten Bargeld. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Mannwaldstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Heilbronn: Hoher Schaden bei Unfall

Schäden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in der Heilbronner Pfaffenstraße. Der 59 Jahre alte Fahrer eines Peugeot wollte gegen 15.30 Uhr an der Kreuzung mit der Hans-Baldung-Straße nach links abbiegen und übersah dabei wohl den entgegenkommenden Seat eines 28-Jährigen. Es kam zur Kollision der beiden Autos. Der Seat-Fahrer und die beiden fünf und drei Jahre alten Kinder, die mit ihm im Auto saßen, wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Bad Rappenau: Mann bei Unfall verletzt

Mit leichten Verletzungen wurde ein 32-Jähriger nach einem Unfall am Donnerstagvormittag bei Bad Rappenau in ein Krankenhaus gebracht. Der 50 Jahre alte Fahrer eines Mitsubishis war gegen 11 Uhr auf der Strecke von Kirchardt in Richtung Bad Rappenau unterwegs, als sein Wagen, vermutlich wegen nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse angepasster Geschwindigkeit, in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn rutschte. Dort kollidierte das Auto frontal mit dem entgegenkommenden VW des 32-Jährigen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro. Der Mitsubishi-Lenker und seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Erlenbach: Teurer Auffahrunfall

Weil die Fahrerin eines Dacias am Mittwochabend in Erlenbach wohl nicht rechtzeitig bemerkte, dass der Seat vor ihr abbremste, kam es in der Weinsberger Straße zum Unfall. Ein Zeitungsausträger überquerte gegen 18 Uhr die Straße, weshalb der 30 Jahre alte Seat Fahrer sein Auto zum Stehen brachte. Die Dacia-Fahrerin konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem Vorausfahrenden. Insgesamt entstanden bei dem Unfall Schäden in Höhe von 15.000 Euro. Der Seat musste abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Erlenbach: Unfall beim Abbiegen

Eine schwangere Frau wurde nach einem Unfall am Donnerstagmorgen bei Erlenbach von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Ein 34-Jähriger war um kurz vor 8 Uhr in seinem Fiat auf der Landesstraße 1101 von Erlenbach in Richtung Weinsberg unterwegs und wollte an der Einmündung zur Bundesstraße 39 nach links in Richtung Heilbronn abbiegen. Dabei übersah er wohl den entgegenkommenden Opel der Frau und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit uns mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell