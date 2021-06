Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vekehrsunfall mit schwerverletzter Person auf der K7

Neubukow - Roggow (ots)

Am Samstag dem 05.06.2021 um 12:40 Uhr ereignete sich auf der K 7 zwischen Neubukow und Roggow ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger rumänischer Staatsbürger überholte mit seinem Pkw VW Passat in einer Kurve ein anderes Fahrzeug. Aufgrund dieser Kurve übersah er das ihm entgegenkommende Fahrzeug, ein Volvo V60 und kollidierte frontal mit diesem Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das unfallverursachende Fahrzeug auf Höhe der Fahrertür gegen einen links an der Fahrbahn befindlichen Baum geschleudert. Der Fahrer wurde in seinem Pkw eingeklemmt und schwer verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Neubukow musste schweres Gerät einsetzen, um den Mann aus seinem Pkw zu befreien. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Fahrer mittels Hubschrauber in die Universitätsklinik nach Rostock geflogen. Der 67-jährige Volvofahrer sowie seine Beifahrerin wurden leicht verletzt und durch den RTW ins Klinikum Süd nach Rostock verbracht. Die K 7 musste für ca. 1,5 Stunden für die Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge voll gesperrt werden. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 EUR. Im Auftrag Gunnar Haase Polizeihauptkommissar Polizeihauptrevier Bad Doberan

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell