Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.01.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Unfall verursacht und geflohen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte vergangene Woche Freitag mit einem Fahrzeug einen in Künzelsau geparkten Pkw. Zwischen 14.45 Uhr und 17 Uhr touchierte das unbekannte Gefährt den auf dem Schotterparkplatz bei einem Supermarkt in der Bergstraße abgestellten VW Golf. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Zusammenprall weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Künzelsau: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person touchierte am Mittwochmorgen mit ihrem Auto einen Pkw in Künzelsau und fuhr weiter. Gegen 6.15 Uhr prallte der Wagen der Person gegen einen am Fahrbahnrand der Kappensteige geparkten 1er BMW. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro zu kümmern, fuhr er oder sie mit dem unbekannten Gefährt davon. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Neuenstein-Waldsall: Dieseldiebe unterwegs - Zeugen gesucht

Diebe entwendeten in der Nacht auf Mittwoch hunderte Liter Diesel aus einem in Neuenstein-Waldsall geparkten Lkw. Zwischen 19 Uhr und 6.30 Uhr begaben sich die Unbekannten zu dem auf dem Parkplatz "Waldsall" abgestellten Laster, öffneten gewaltsam die Kraftstofftanks und pumpten circa 550 Liter Diesel ab. Anschließend flohen sie unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich bei der Polizei in Öhringen zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegengenommen.

A6 / Neuenstein: Verkehrskontrollen auf der Autobahn

Am Mittwochvormittag führte die Verkehrspolizei und der Zoll auf der Autobahn 6 bei Neuenstein Verkehrskontrollen durch und konnte 33 Verstöße feststellen. Zwischen 8 Uhr und 12 Uhr lotsten die Polizeibeamten stichprobenartig Verkehrsteilnehmende auf die Rastanlage "Hohenlohe Nord" der Autobahn. Bei den 48 kontrollierten Fahrzeugen wurden 33 Verstöße gegen Rechtsvorschriften unterschiedlicher Bereichen festgestellt. Bei zehn Verkehrskontrollen waren die Mängel so gravierend, dass die Weiterfahrt untersagt wurde.

Neuenstein-Kirchensall: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich am vergangenen Wochenende unbemerkt Zutritt zu einem Wohnhaus in Neuenstein-Kirchensall und entwendeten diverse Wertgegenstände. Am frühen Samstagmorgen, zwischen 1.30 Uhr und 6.45 Uhr, begaben sich die Unbekannten zu dem Haus in der Friedhofstraße und drangen Gewaltsam über die Gebäuderückseite in das Innere ein. Im Wohnbereich durchsuchten sie das Inventar und nahmen verschiedene Wertgegenstände mit. Unter anderem entwendeten sie einen Fahrzeugschlüssel eines Mercedes G-Klasse und fuhren mit den Wagen davon. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch geben können, in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben oder das Fahrzeug in der Tatnacht gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Kriminalpolizei Künzelsau nimmt die Hinweise unter der Telefonnummer 07940 940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell