POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.01.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Dallau: Lkw fährt Schlangenlinien - Gefährdete Fahrer gesucht

Ein Zeuge teilte am Mittwochmittag mit, dass vor ihm auf der Bundesstraße 27 von Dallau in Richtung Buchen ein Lkw Schlangenlinien fährt. Nach der Abzweigung in Richtung Auerbach geriet der Lkw-Fahrer gegen 12 Uhr mehrmals nach links auf die Gegenfahrbahn und es kam zweimal beinahe zur Kollision mit dem Gegenverkehr. Dies wiederholte sich auch in Rittersbach. Durch eine in der Nähe befindliche Streife konnte der 56-Jährige mit seinem Laster kontrolliert werden. Eine Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Mannes ergab einen Alkoholwert von mehr als 2,5 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt. Fahrzeugführer, welche im genannten Zeitraum von dem Lkw-Fahrer gefährdet wurden, mögen sich mit der Verkehrspolizei Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 in Verbindung setzen.

Mosbach: Hohen Schaden hinterlassen und geflüchtet

Ein Unbekannter beschädigte am Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in Mosbach einen Pkw und fuhr einfach weg. Ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer stellte sein Fahrzeug gegen 20 Uhr auf dem Gelände in der Eisenbahnstraße ab. Als er gegen 21.30 Uhr zurückkam, entdeckte er einen Schaden. Die Beschädigung hinten rechts, die vermutlich durch einen anderen Pkw-Fahrer verursacht wurde, wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Mosbach, Telefonnummer 06261 8090, sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher geben können.

Waldbrunn-Weisbach: Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte verschafften sich in den vergangenen Tagen Zutritt zu einem Gebäude in Waldbrunn-Weisbach. Die Täter brachen ein Fenster eines Hauses im Buckelweg zwischen Mittwoch, 19. Januar, und Mittwoch, 26. Januar, auf und gelangten so ins Innere. Dort wurde Bargeld und weiteres Diebesgut in unbekannter Höhe entwendet. Der Polizeiposten Limbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06274 928050 zu melden.

Mosbach-Sattelbach: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Mosbach-Sattelbach am Mittwoch wurden zwei Personen leicht verletzt. Ein 56-jähriger Opel-Fahrer war gegen 6.45 Uhr auf der Lohrbacher Straße unterwegs und wollte nach links in die Albert-Schneider-Straße einbiegen. Hierbei übersah er vermutlich einen 30-Jährigen, der mit seinem Audi die Lohrbacher Straße aus Richtung Mosbach befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw, an welchen Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Die beiden Verletzten wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

