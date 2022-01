Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.01.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

A6 / Öhringen: Eisplatte beschädigt Windschutzscheibe

An einem Fiat entstand am Montagvormittag Sachschaden, nachdem eine Eisplatte von einem auf der A6 bei Öhringen fahrenden Lkw fiel. Der Fiat-Lenker war gegen 9.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Öhringen und Neuenstein unterwegs und befand sich mehrere Fahrzeuglängen hinter dem Lkw. Als plötzlich eine große Eisplatte auf die Windschutzscheibe fiel, entstand am Fiat ein Schaden von mehreren hundert Euro. Verletzt wurde niemand.

Forchtenberg-Sindringen: Übungstor angebrannt

Unbekannte beschädigten am Montag ein Übungstor am Sportplatz in Sindringen. Die Täter zündeten hierzu zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr das Netz an, wodurch beide Seitenteile wegbrannten und mehrere Löcher entstanden. Der Sachschaden wir auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefonnummer 07940 9400, zu melden.

Künzelsau: Bushaltestelle zerstört

Für einen hohen Schaden und Splitter auf der Fahrbahn sorgten Unbekannte am vergangene Wochenende in Künzelsau. Eine Streife des Polizeireviers entdeckte gegen 6.45 Uhr auf der Mergentheimer Straße eine große Menge Glassplitter. Diese stammen vom Bushaltestellenhäuschen "Kappensteige", da dort die beiden Seitenwände, vermutlich mit Gewalt, herausgeschlagen wurden. Es konnten auch mehrere Bierflaschen im Umfeld sichergestellt werden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Künzelsau sucht nun dringend nach Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell