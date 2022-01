POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.01.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Lauda-Königshofen: Hoher Sachschaden nach Unfallflucht

Vermutlich durch einen unbekannten Pkw-Lenker wurde am Montagvormittag ein geparkter Skoda in Lauda-Königshofen beschädigt. Am Skoda entstand zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr auf dem Parkplatz des Tauber-Centers ein Schaden von rund 5.000 Euro. Daher sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls. Beim Verursacher könnte es sich um den Fahrer eines blauen 5er BMW, Kombi, handeln. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Bad Mergentheim: Brand in Wohnhaus - geringer Sachschaden

Aufgrund eines vergessenen Topfes auf dem Herd fuhren von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstag zu einem Brand nach Bad Mergentheim. Durch den verschmorten Topf kam es gegen 13.30 Uhr zu Rauch in der Wohnung in der Straße "Obere Mauergasse" und beim Löschen gab es eine Stichflamme. Hierdurch wurde niemand verletzt und es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zur Sicherheit der Bewohner und aufgrund der entstandenen Gase wurden diese durch die Stadt Bad Mergentheim in einer anderen Wohnung untergebracht.

Külsheim: Zeugen gesucht - Fahrzeug vor Arztpraxis beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte am Montagvormittag einen in Külsheim geparkten Pkw. Dieser stand zwischen 9.20 Uhr und 10 Uhr vor einer Arztpraxis in der Bronnbacher Straße auf dem dortigen Parkplatz. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zu seinem Opel Corsa zurückkehrte, entdeckte er einen Schaden an der hinteren rechten Fahrzeugseite. Der Verursacher kümmerte sich nicht um die Regulierung des Schadens von rund 1.500 Euro. Das Polizeirevier Wertheim sucht nun Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Wertheim: Hoher Schaden nach Verkehrsunfall

15.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Montag in Wertheim. Eine 74-jährige Toyota-Fahrerin war gegen 8 Uhr auf der Landesstraße 508 von Wertheim in Richtung Hundheim unterwegs. Zum selben Zeitpunkt wollte eine 51-Jährige mit ihrem Dacia von der Landesstraße 507 auf die Landesstraße 508 nach links in Richtung Wertheim abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch jeweils rund 7.500 Euro Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand.

