Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.01.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A81 / Möckmühl: Nach Reifenplatzer überschlagen

Ein BMW überschlug sich am Montagnachmittag auf der Autobahn 81 bei Möckmühl. Der 41-jährige Fahrer des Wagens war gegen 17.30 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Heilbronn unterwegs, als ein Reifen an seinem Auto platzte. Der Mann verlor daraufhin die Kontrolle über seinen BMW, der nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen die Leitplanke prallte und anschließend in den Grünstreifen geriet. Hier drehte sich der Wagen zunächst um die eigene Achse und überschlug sich dann mehrfach, bevor das Auto schließlich wieder auf den Rädern neben dem Standstreifen zum Stehen kam. Der BMW musste mit Schäden in Höhe von rund 15.000 Euro abgeschleppt werden und auch an der Leitplanke entstanden Beschädigungen in Höhe von rund 2.500 Euro. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Talheim: Zeugen nach Unfall gesucht

Der Fahrer eines silbernen Ford Focus fuhr nach einem Unfall am Montagnachmittag in Talheim einfach davon. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Der Lenker eines schwarzen Mercedes war gegen 17.15 Uhr auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Untergruppenbach unterwegs. Im Kurvenbereich, in dem die Hauptstraße in die Bergstraße übergeht, kam ihm der Ford entgegen. Da die Fahrbahn hier für zwei Fahrzeuge zu eng ist, hielt der Fahrer des Mercedes an und setzte seinen Wagen ein Stück zurück. Der Ford Focus fuhr daraufhin weiter, nahm die Kurve aber nicht eng genug und touchierte den Mercedes. Daran entstanden Schäden in Höhe von rund 600 Euro. Weil der Fahrer des Ford Focus nach dem Unfall nicht anhielt, bittet das Polizeirevier Weinsberg Zeugen, oder Personen die Angaben zu dem silbernen Ford oder dessen Fahrer machen können, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

Bad Rappenau: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Fahrradfahrer kollidierte am Montagmittag in Bad Rappenau mit einem Auto. Der 60- Jährige radelte gegen 13 Uhr die Heinsheimer Straße entlang, als die Fahrerin eines entgegenkommenden Opels ihn beim Abbiegen vermutlich übersah. Der Fahrradfahrer wich dem Opel daraufhin aus, konnte eine Kollision mit einem an der Kreuzung wartenden Fiat aber nicht mehr verhindern. Der Mann stürzte von seinem Rad und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Fahrrad und dem wartenden Fiat entstanden Schäden in Höhe von rund 6.500 Euro.

Eppingen: Wer ist gefahren?

Nach einem Unfall am Montagvormittag in Eppingen ist unklar, welcher der Fahrzeuginsassen den verunfallten Wagen fuhr. Gegen 11.30 Uhr war der Hyundai auf der Landesstraße 1110 von Eppingen in Richtung Kleingartach unterwegs, als der Wagen nach einer scharfen Linkskurve wohl aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam und gegen einen Sendemast prallte. Das Fahrzeug überschlug sich daraufhin und kam nach knapp 50 Metern wieder auf den Rädern zum Stehen. Der Mast wurde komplett abgerissen. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Da beide Fahrzeuginsassen beim Eintreffen der Polizei nicht mehr im Wagen saßen, einer davon aber einen Alkoholwert von über 1,2 Promille hatte, sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben darüber machen können, wer den Hyundai gefahren hat. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn