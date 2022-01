Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.01.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

B 27 / Bad Friedrichshall: Grüner VW Golf nach Unfallflucht gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Montagabend bei Bad Friedrichshall flüchtete der Fahrer eines grünen VW Golf mit roten Kennzeichen. Der Unbekannte befuhr gegen 18.45 Uhr die Bundesstraße 27 von Heilbronn kommend und verließ diese an der Abfahrt Bad Friedrichshall Mitte. Am Ende der Abfahrt verlor er auf der abknickenden Vorfahrtstraße die Kontrolle über seinen Golf. Dort überfuhr er einen Randstein und kollidierte mit einem von links kommenden Audi eines 32-Jährigen. Anschließend fuhr der unbekannte Verursacher weg ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Durch den Zusammenstoß entstand am Audi ein Schaden von mehreren hundert Euro. Am Golf muss aufgrund der Splitter an der Unfallstelle mindestens ein Frontscheinwerfer zu Bruch gegangen sein. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Fahrer des grünen Golfs mit roten Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

