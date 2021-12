Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Drei Einsätze am Freitag

Ennepetal (ots)

Am Freitag den 10.12.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu drei Einsätzen alarmiert. Um 10:26 Uhr musste im Bereich Voerde eine medizinische Erstversorgung durchgeführt werden. Vier Einsatzkräfte der Hauptwache versorgten den Patienten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und unterstützten anschließend die Behandlung und den Transport. Der Einsatz endete um 11:27 Uhr. Wieder in den Bereich Voerde ging es um 12:50 Uhr. Hier musste der Rettungsdienst bei einem Patiententransport unterstützt werden. Um 13:12 Uhr war hier Einsatzende. Der letzte Einsatz des Tages war wieder im Bereich Voerde. Um 19:33 musste wieder eine medizinische Erstversorgung geleistet werden. Dieser Einsatz endete um 19:57 mit der Übergabe des Patienten an den Rettungsdienst.

