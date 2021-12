Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Person hinter Tür

Ennepetal (ots)

Am 09.12.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 15:04 Uhr zu dem Stichwort "Person hinter Tür" in die Voerder Str. alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr stellte sich die Lage so dar, das die Person auf Grund eines medizinischen Notfalls die Tür nicht selbstständig öffnen konnte. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zugang zur Wohnung und übergaben den Patienten an den Rettungsdienst. Im Einsatz waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und eine Drehleiter mit insgesamt 6 Einsatzkräften.

