FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr

Ennepetal (ots)

Am Montag den 06.12.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 12:31 zu einem First Respond Einsatz in die Wiemerhofstraße alarmiert. Da aufgrund von gehäuften Einsätzen kein Rettungsmittel zeitnah verfügbar war, übernahm das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache die ersten medizinischen Maßnahmen am Patienten bis zum Eintreffen eines Rettungsmittels. Der Einsatz endete für die Einsatzkräfte um 12:48.

Um 15:09 wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache erneut zu einem First Respond Einsatz in die Lindenstraße alarmiert. Nachdem die Einsatzstelle an den Rettungsdienst übergeben wurde, endete der Einsatz für die Einsatzkräfte um 15:53.

Um 16:19 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer Tragehilfe in die Voerderstraße alarmiert. Der Rettungsdienst wurde beim Transport des Patienten zum Rettungswagen unterstützt. Der Einsatz für das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache endete um 16:37.

Um 20:52 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer Brandmeldeanlage in die Hagener Straße alarmiert. Neben der Hauptwache waren der Löschzug Milspe/Altenvoerde und die Löschgruppe Voerde alarmiert. Bei der Erkundung wurde festgestellt, dass der Rauchmelder durch angebranntes Essen ausgelöst hatte. Der Einsatz endete um 21:28.

