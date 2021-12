Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Zwei Einsätze für die Feuerwehr

Ennepetal (ots)

Zwei Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal Am Freitag den 03.12.2021 um 10:22 Uhr, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Brandmeldealarm am Dorma Platz 1 alarmiert. In einer dortigen Firma hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor Ort konnte durch die ortsansässige Werkfeuerwehr schnell Entwarnung gegeben werden. Im Einsatz waren ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, eine Drehleiter und einen Rettungswagen der Hauptwache.

Zu einem umgestürzten Wurzelteller rückte das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug um 15:12 Uhr in die Peddenöde aus. Dort versperrte ein Wurzelteller die Fahrbahn. Zufälligerweise befand sich beim Eintreffen der Feuerwehr ein Radlader in der Nähe. Dieser unterstützte die Einsatzkräfte und konnte den Wurzelteller mühelos entfernen.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell