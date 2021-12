Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Drei Einsätze am Mittwoch

Am Mittwoch den 1.12.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu drei Einsätzen alarmiert. Um 15:18 Uhr alarmierte eine automatische Brandmeldeanlage eines Industriebetriebes im Bereich Oelkinghausen die Feuerwehr. Hier handelte es sich um eine Störung in der Anlage. Der Einsatz wurde um 15:47 beendet. Ein vermeintlicher Kellerbrand in der Ambrosius Brand Straße war die nächste Alarmierung. Hier wurde allerdings nur ein Feuer in einer Feuertonne gemacht. Dieser Einsatz endete um 19:05 Uhr. Zu Letzt musste ein umgestürzter Baum auf der Schemmstraße entfernt werden. Hier war um 21.55 Uhr Einsatzende für die 5 Einsatzkräfte der Hauptwache.

