Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ölspuren und Brandmeldeanlagen

Ennepetal (ots)

Am 07.12.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu bislang 6 Einsätzen alarmiert.

Um 10:53 Uhr wurde eine Ölspur in der Straße "Friedenshöhe" gemeldet. Es wurde ein Ölwarnschild aufgestellt und ein Fachunternehmen zur Beseitigung der Ölspur beauftragt. Es waren 2 Einsatzkräfte mit dem Gerätewagen Gefahrgut vor Ort. Der Einsatz endete um 11:35 Uhr.

Um 16:01 Uhr wurde der Hauptamtliche Löschzug zusammen mit dem Löschzug Milspe/Altenvoerde und der Löschgruppe Voerde zur einer Brandmeldeanlage in die Steinnockenstraße alarmiert. Vor Ort konnten Kochdämpfe als Auslösegrund ausfindig gemacht werden. Die Anlage wurde zurück gestellt und der Einsatz konnte um 16:22 Uhr beendet werden. Es waren insgesamt 9 Einsatzkräfte mit 5 Fahrzeugen vor Ort.

Noch während des Einsatzes wurde der Kreisleitstelle um 16:09 erneut eine Ölspur im Bereich Homberge gemeldet. Es rückten 2 Einsatzkräfte des Löschzugs Milspe/Altenvoerde mit dem Gerätewagen Gefahrgut aus. Auch hier wurden Ölwarnschilder aufgestellt und ein Fachunternehmen zur Reinigung der Fahrbahn beauftragt. Dieser Einsatz endete um 17:11 Uhr.

Um 19:06 lief ein Brandmelder in einem Asylbewerberheim in der Heimstraße auf. Der Hauptamtliche Löschzug konnte keinen Auslösegrund ausfindig machen. Der Mitalarmierte Löschzug Milspe/Altenvoerde sowie die Löschgruppe Külchen brauchten nicht mehr ausrücken. Es waren insgesamt 7 Einsatzkräfte mit 4 Fahrzeugen vor Ort. Der Einsatz endete um 19:30 Uhr. Im Verlauf des Abends löste die Anlage in der Heimstraße weitere zwei Male aus, auch hier war keine Feststellung zu machen.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell