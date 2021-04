Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht dank Zeugenhinweis geklärt

Kaiserslautern (ots)

Obwohl er einen Unfall verursachte, bei dem deutlicher Schaden entstand, hat sich der verantwortliche Fahrer am Dienstagmorgen in der Gasstraße aus dem Staub gemacht. Dank eines aufmerksamen Zeugen, der den Vorfall beobachtet hatte und die Polizei informierte, konnte der Mann ausfindig gemacht werden.

Der Zeuge hatte gesehen, wie ein Renault Megane gegen 8.40 Uhr in der Gasstraße rangierte, dabei rückwärts in die Heinreich-Heine-Straße stieß und einen dort geparkten Mercedes rammte. Anschließend stieg der Unfallfahrer kurz aus, schaute sich den angerichteten Schaden an beiden Fahrzeugen an - um dann wieder in sein Fahrzeug zu klettern und davonzufahren.

Der beschädigte Mercedes wurde vor Ort begutachtet und der Halter informiert. Dank des Kennzeichens am Verursacherfahrzeug, das sich der Zeuge gemerkt hatte, konnte der Halter ermittelt und zu Hause "besucht" werden. Der Mann muss mit einer Strafanzeige rechnen. An seinem Wagen fanden sich ebenfalls deutliche Unfallschäden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. |cri

