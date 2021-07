Polizei Bochum

POL-BO: Unfall in Herne: Fahrgast (84) in Bus gestürzt

Herne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Montag, 26. Juli, in Herne-Baukau ist eine 84-jährige Hernerin leicht verletzt worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein Busfahrer von der Haltestelle "La-Roche-Straße" an der Bismarckstraße 122 in Herne in Richtung Cranger Straße an. Zeitgleich befuhr ein 82-jähriger Herner die Bismarckstraße in derselben Richtung. Auf gleicher Höhe kollidierten beide Fahrzeuge seitlich, wodurch ein Fahrgast (84 Jahre aus Herne) im Bus stürzte. Die Frau wurde leicht verletzt.

Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang und bittet weitere Zeugen, sich unter 0234 909-5206 zu melden.

