Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt

Herne (ots)

Am 25. Juli, gegen 14.30 Uhr, kam es in Herne zu einem Verkehrsunfall. Im Rahmen einer Einsatzfahrt unter Sonder- und Wegerechten war ein Notarztwagen der Stadt Herne auf der Stöckstraße in Richtung Berliner Straße unterwegs.

Im Bereich der Hausnummer 22 wechselte die 28-jährige Herner Notarztfahrerin auf die Fahrspur des Gegenverkehrs, um links an einem wartenden Linienbus vorbei zu fahren.

Vor dem Linienbus kam es zu einer Kollision mit dem Auto eines 65-jährigen Herners.

Nach bisherigem Stand fuhr dieser vor dem Bus von der Stöckstraße aus nach links in Richtung Oberhofstraße.

Der 65-Jährige wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell