Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.01.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Friedrichshall: Wer hatte rot?

Das Polizeirevier Neckarsulm sucht Zeugen, die Angaben zu einem Unfall am Freitagmittag in Bad Friedrichshall machen können. Gegen 13.15 Uhr bog die Fahrerin eines weißen VW Polos von der Sprengelbachstraße nach links auf die L 1096 ab. Zeitgleich fuhr die Fahrerin eines grauen VW Golfs auf der Landesstraße von der B27 kommend in Richtung Hagenbach, woraufhin es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Autos kam. Beide Autofahrerinnen gaben an, dass die jeweilige Ampel für sie "grün" gezeigt hatte. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 9371 0 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Heilbronn: Jugendlicher bei Unfall verletzt

Rettungskräfte brachten am Freitagabend einen 16-Jährigen nach einem Unfall in Heilbronn in ein Krankenhaus. Der Jugendliche radelte gegen 21 Uhr über den Parkplatz eines Discounters in der Straße "Sontheimer Landwehr". Hier wurde er frontal von einem entgegenkommenden Opel erfasst und über den PKW geschleudert. Der Junge wurde bei dem Sturz schwer verletzt.

Bad Rappenau-Obergimpern: Baumaschinen aus Garage entwendet

Unbekannte stahlen in der Nacht auf Samstag mehrere Baumaschinen aus einer an das Wohnhaus angrenzenden Garage in Bad Rappenau-Obergimpern. Die Täter drangen zwischen Freitag gegen 19 Uhr und Samstag gegen 9 Uhr in die Garage im Höhenweg ein und entwendeten aus dieser knapp 20 Baumaschinen. Diese haben einen Wert von rund 15.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Rappenau, Telefonnummer 07264 95900, zu melden.

Eppingen-Mühlbach: Zeugen nach Einbruch gesucht

Einbrecher stiegen am Freitagabend in ein Einfamilienhaus in Eppingen-Mühlbach ein. Zwischen 17.45 Uhr und 20.30 Uhr gelangten der oder die Täter über ein Fenster in das Gebäude in der Hebelstraße und durchsuchten im Inneren sämtliche Räume. Es wurden Bargeld und Wertgegenstände entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Hebelstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Brackenheim: Einbruch in Wohnhaus

Der Schaden den Einbrecher am Sonntagnachmittag in einem Brackenheimer Wohnhaus hinterließen ist höher als das erbeutete Diebesgut. Die Täter zerstörten im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 18.10 Uhr gewaltsam ein Fenster des Gebäudes in der Schießrainstraße. Im Inneren durchwühlten der oder die Täter alle Zimmer und entwendeten eine kleine Menge Bargeld und Modeschmuck. Der am Gebäude entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegen.

Schwaigern-Massenbach: Festnahme nach Körperverletzung mit Messer

Bei einer Auseinandersetzung am Sonntagnachmittag in Schwaigern-Massenbach wurde ein 34-Jähriger mit einem Messer verletzt. Der Mann geriet gegen 12.45 Uhr mit vier weiteren Personen in Streit. Aus bislang unbekannter Ursache wurde er hierbei mit einem Messer schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Täter flüchteten anschließend mit einem Pkw. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnten die Gesuchten im Fluchtfahrzeug durch Beamte der Polizeipräsidien Mannheim und Karlsruhe auf der Autobahn 5 bei Bruchsal festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an. Nach Beendigung aller Maßnahmen wurden die Männer auf freien Fuß gesetzt.

