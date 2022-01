Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Stadtgebiet Heilbronn

Heilbronn (ots)

Stadt Heilbronn

Jugendlicher wieder aufgetaucht Bereits seit Donnerstag, 20.01.22, gg.16.00 Uhr wurde ein 14-jähriger Jugendlicher von seinen Eltern vermisst. Er wollte von seiner Wohnanschrift in Sontheim in die Heilbronner Innenstadt laufen um eine nahe Verwandt zu besuchen, dort kam er jedoch nie an. Am Folgetag erstatteten die Eltern beim Polizeirevier Heilbronn Anzeige, da sie keinerlei Kon-takt zu ihrem Sohn herstellen konnten. Die zunächst eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, u. a. mit einem speziellen Suchhund führten zu keinem Ergebnis. Der Hund konnte zwar eine Spur aufnehmen, diese verlor sich aber in der Nacht im Bereich des Festplatzes Theresienwiese. Eine Wendung nahm der Fall, als sowohl die Eltern, wie auch die Polizei einen Fahndungs-aufruf in den sozialen Medien starteten. Mehrere Zeugen meldeten sich, die den Jugendlichen gestern im Bereich der Heilbronner In-nenstadt als auch im Bereich der Mönchseestraße gesehen haben wollten. Letztendlich meldete sich ein Zeuge bei der Familie des Vermissten Jugendlichen und teilte dieser den Aufenthaltsort des Vermissten mit. Eine Streife des Polizeireviers Heilbronn konnte den Jugendlichen dann wohlbehalten zum Revier verbringen, dort wurde er an die Eltern übergeben. Weitere Ermittlungen in dieser Sache werden noch durchgeführt.

