Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Stadtgebiet Heilbronn

Heilbronn (ots)

Stadt Heilbronn

Radfahrerin angefahren Am Freitag, gegen 09.35 Uhr, befuhr eine 38-jährige Heilbronnerin mit ihrem Fahrrad die Uhlandstraße in Richtung Wollhausstraße. Hierbei wurde sie von einem bislang noch unbekannten Lenker eines Pkw Hyundai Tucson grau, überholt. Der Lenker des grauen Hyundai ordnete sich anschließend unmittelbar wieder vor ihr ein und bremste allerdings sofort stark ab, da aus der Lerchenstraße ein anderes Fahrzeug in die Uh-landstraße einfuhr. Dieses einbiegende Fahrzeug bemerkte der Lenker des Hyundai während seines Überholvorganges nicht. Der Radfahrerin konnte deshalb nicht mehr rechtzeitig abbremsen und es kam zur Kollision mit dem grauen Tucson. In Folge dessen stürzte die Geschädigte von ihrem Fahrrad und verletzte sich hierbei leicht. Der Hyundai-Lenker setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Andere Verkehrsteilnehmer erkundigten sich nach dem Wohlbefinden der gestürzten Radfahrerin. Die Polizei sucht nun nach diesen Ersthelfern und weiteren Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können und erbittet Angaben beim Polizeirevier Heilbronn unter Telefon 07131/74790.

Michael Phillipp

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell