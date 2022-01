Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.01.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Brand in Waschküche

In der Nacht zum Samstag, gegen 01.30 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle ein Brand in einem Wohngebäude in der Künzelsauer Schnurgasse gemeldet. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem Elektrogerät entstand in der Waschküche des Zweifamilienhauses ein Brandgeschehen, welches eine starke Rauchentwicklung zur Folge hatte. Die Waschküche stand schließlich in Vollbrand. Personen wurden nicht verletzt. Die fünfköpfige Familie konnte rechtzeitig das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte das Feuer löschen. Eine Gefahr für benachbarte Gebäude bestand nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.000 Euro. Neben der Feuerwehr waren Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Das Polizeirevier Künzelsau hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell