Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Wollmatingen) Einbruch in Gartenlaube (21./22.09.2021)

Konstanz-Wollmatingen (ots)

Ein unbekannter Täter drang im Zeitraum von Dienstag, 19.30 Uhr, bis Mittwoch, 16.45 Uhr, in einen Kleingarten und verschaffte sich gewaltsam Zutritt in ein darin befindliches Gartenhaus in der Kleingartenanlage Mannheimer Straße. In der Gartenlaube deponiertes Lebensmittel wurde gestohlen und an Ort und Stelle konsumiert. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 100 Euro. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienlich Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu informieren.

