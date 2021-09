Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Landkreis Rottweil) Parkrempler im Parkhaus - Zeugen gesucht (22.09.2021)

Oberndorf am Neckar, Landkreis Rottweil (ots)

Am Mittwoch ist ein abgestelltes Auto in einem Parkhaus in der Wettestraße von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Im Zeitraum zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr parkte ein 52-Jähriger einen Mercedes auf dem ersten Parkdeck. Am Abend stellte er dann einen Schaden an seinem Auto fest. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Oberndorf, Telefon 07423 8101-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell