Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wasenweiler - Diebstahl einer alten blauen Holztür - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Wasenweiler - Am Freitagvormittag, 02.10.2020, zwischen 11:30Uhr und 13:30Uhr, entwendeten Unbekannte eine massive alte blaue Holztür. Diese war im Carport eines Mehrfamilienhauses in der Merdingerstraße untergestellt. Aufgrund der Größe und des Gewichts der Türe ist davon auszugehen, dass sie mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise bitte an das Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667-91170.

