Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Sattelzug streift Hauswand

Freiburg (ots)

Bötzingen - Am Montagmorgen, 05.10.2020, um 08:00 Uhr, streifte ein Sattelzug beim Abbiegevorgang die Hauswand eines Hotels an der Einmündung Gottenheimerstraße, Hauptstraße. An der Fassade entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Der Verkehrsunfall wurde vom Polizeiposten Bötzingen aufgenommen.

