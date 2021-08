Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Poppenweiler: Feuerwehreinsatz in Seniorenwohnanlage

Ludwigsburg (ots)

Ein versehentlich auf einer eingeschalteten Herdplatte zurückgelassener Putzlappen hat am Dienstag gegen 17:50 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in der Seniorenwohnanlage in der Reinhold-Maier-Straße geführt. Eine Anwohnerin hatte den Lappen dort abgelegt und war spazieren gegangen. Der Lappen begann stark zu Rauchen nach Auslösung des Rauchmelders wurde die Feuerwehr alarmiert. Noch vor Eintreffen der 47 Einsatzkräfte kehrte die Anwohnerin zurück und löschte den nunmehr brennenden Lappen ab. Der entstandene Sachschaden ist gering. Personen kamen nicht zu Schaden.

