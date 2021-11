Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag 16:00 Uhr und Freitag 08:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen schwarzen Dacia, der in Ramtel in der Göppinger Straße am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß parkte. Anhand des Schadensbildes wird davon ausgegangen, dass ein Sattelzug oder ein PKW mit Aufbau den Dacia streifte. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, zu melden.

