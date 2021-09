Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Gem. Greimersburg (ots)

Am Samstag, dem 25.09.21, gegen 18.05 Uhr, befuhr ein 45jähriger Mann aus dem Kreis Cochem-Zell die L 98 aus Rtg. Landkern kommend in Rtg. Cochem. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und touchierte den entgegenkommenden Pkw eines 57jährigen Mannes aus Neuwied, welcher die L 98 aus Rtg. Cochem kommend in Rtg. Landkern befuhr. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der unfallverursachende Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Außerdem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.

