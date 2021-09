Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Schockanruf in Mayen durch falschen Staatsanwalt

Mayen (ots)

MAYEN. Am 23.09.2021 kam es erneut zu einem Schockanruf in Mayen. Ein angeblicher Staatsanwalt versicherte dem 66-jährigen Opfer am Telefon glaubhaft, dass sein Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Der Staatsanwalt forderte die Zahlung einer Kaution in Höhe von 75.000EUR in bar zur Freilassung des Sohnes.

Vor dem Eintreffen an der Bank konnte der Betrugsversuch durch einen Anruf bei dem echten Sohn aufgedeckt werden. Zur Tatausführung verwendete der Täter eine ´gespoofte´ deutsche Mobilfunknummer.

