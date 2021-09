Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Adenau (ots)

Am 22.09.2021 etwa in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr parkte der gelbe Seat Ibiza der Geschädigten auf dem Parkplatz des Getränkemarktes in Adenau, Im Broel.

Als sie später zu Hause war, entdeckte die Geschädigte, dass der PKW vorne rechts einen frischen Unfallschaden aufwies. Am PKW der Geschädigten fanden sich rote Lackspuren, die vom verursachenden Fahrzeug stammen dürften.

Vermutlich wurde der PKW auf dem Parkplatz beschädigt; der Verursacher entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle.

