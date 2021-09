Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall mit Personenschaden

Mendig, B 262 (ots)

Gegen 14.35 Uhr, befuhr eine 29-jährige Fahrzeugführerin aus der Stadt Düsseldorf mit ihrem PKW die B 262 aus Maria Laach kommend in Fahrrichtung Mendig. An der Einmündung zur BAB 61 (AS Mendig) beabsichtigte sie nach links auf die Autobahn (BAB 61) in Fachrichtung Köln abzubiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden PKW, welcher von einem 31-jährigen Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Brohltal geführt wurde. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch die Wucht der Kollision wurde der PKW der 29-jährigen Fahrzeugführerin gegen einen wartenden Transporter in der Abfahrt der BAB 61 geschleudert. Infolge des Verkehrsunfalls wurde die 29-jährige Fahrzeugführern verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die ausgelaufenen Betriebsmittel wurden durch die Feuerwehr/ Straßenmeisterei abgebunden. Während der Unfallaufnahme musste die Abfahrt der AS Mayen (BAB 61) aus Richtung Koblenz für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Die beiden nicht mehr fahrbereiten, unfallbeteiligten PKW wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Mendig, der Rettungsdienst, die Polizeiautobahnstation Mendig und die Polizei Mayen.

