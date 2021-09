Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch in Gebhardshain

Gebhardshain (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 23.09.21 20:45 Uhr bis Freitag, 24.09.21 08:50 Uhr wurde versucht, in ein Haus in der Ringstraße in Gebhardshain einzubrechen. An der Haustür konnten Hebelspuren festgestellt werden, es gelang aber augenscheinlich nicht, die Tür aufzubrechen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Betzdorf unter der Telefonnummer 02741-926-0 zu melden.

