Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Linz am Rhein (ots)

Am 24.09.2021, gegen 16:20 Uhr, befuhr ein Motorradfahrer die L253 von Kalenborn kommend in Fahrtrichtung Linz am Rhein. In einer langgezogenen Linkskurve kam der Zweiradfahrer ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der verletzte Fahrer wurde durch den Rettungsdienst versorgt und einem Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell