POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.01.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim-Bestenheid: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Am vergangenen Wochenende beschädigten Unbekannte einen in Wertheim geparkten Pkw. Der VW wurde am Samstag gegen 0.30 Uhr in der Breslauer Straße abgestellt. Am Sonntag gegen 11 Uhr entdeckten die Besitzer, dass Unbekannte einen Schriftzug in die Fahrertüre gekratzt hatten. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Wertheim sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Tauberbischofsheim: Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Bei einem Verkehrsunfall am Montag in Tauberbischofsheim wurde der Außenspiegel eines Opel beschädigt und der Verursacher flüchtete. Zwischen 9 Uhr und 10 Uhr entstand hierdurch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeuglenker geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Bad Mergentheim: Spaziergang gegen Impfzwang - Person wehrt sich gegen Personalienfeststellung

Zu einer weiteren Veranstaltung im Rahmen eines gemeinsamen Spaziergangs fanden sich am vergangenen Samstag gegen 15.00 Uhr erneut rund 400 Personen am Marktplatz in Bad Mergentheim ein und liefen gemeinsam durch die Straßen der Innenstadt. Gegen Ende der Veranstaltung führte das Verhalten eines Teilnehmers dazu, dass dessen Personalien festgestellt werden sollten. Dies verweigerte der Versammlungsteilnehmer vehement, weshalb er zur Dienststelle gebracht wurde, um die Identität zu klären. Hierbei kam es zu Widerstandshandlungen. Nach Feststellung der Daten wurde die Person entlassen und es werden entsprechende Anzeigen gefertigt.

