POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.01.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: Mann flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Öhringen sucht nach einem Unfall am Montagnachmittag nach Zeugen. Ein Unbekannter befuhr gegen 16.30 Uhr vermutlich mit einem blauen Audi A4 die Straße "Kuhallmand" in Öhringen vom Friedhof kommend. Beim Vorbeifahren streifte er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Insignia. Hierdurch entstand an diesem an der linken Fahrzeugseite Sachschaden von rund 2.000 Euro. Nach Zeugenangaben hielt der Fahrer des Audi, ein älterer Mann, an und stieg aus, um sich die Beschädigungen anzuschauen. Anschließend setzte er sich wieder in sein Fahrzeug, das an der rechten Fahrzeugseite beschädigt wurde und fuhr davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Verursacher mit dem blauen Audi A4 und KÜN-Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

