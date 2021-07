Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe -Mofafahrer kollidiert beim Abbiegen mit Streifenwagen

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem 35 Jahre alter Mofa-Fahrer mittelschwer verletzt wurde, kam es am frühen Mittwochmorgen auf der Straße Am Sonnenbad.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der 35-Jährige mit seinem Zweirad gegen 06:50 Uhr die Straße Am Sonnenbad in Richtung Rheinhafenbrücke. Aufgrund seiner auffälligen Fahrgeschwindigkeit ergab sich für eine dahinter fahrende Polizeistreife der Anfangsverdacht hinsichtlich einer technischen Veränderung des Fahrzeugs, weshalb der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden sollte.

Auf die Anhaltesignale des Streifenwagens, eingeschaltetes Martinshorn, Verwendung des Informationsbandes, sowie der Einsatz des Blaulichts reagierte der Fahrer nicht, da wie später sich herausstellte, er bei seiner Fahrt In-Ear-Kopfhörer unter seinem Helm trug. Des Weiteren fehlten an seinem Gefährt die erforderlich Rückspiegel. Aus diesem Grund setzt der Streifenwagen zu einem Überholvorgang an, um dadurch auf sich aufmerksam zu machen. Während des Überholvorgangs bog der 35-Jährige unvermittelt nach links ab, in der Absicht, in die links der Fahrbahn gelegene Rad / Fußgängerüberführung Honsellstraße einzufahren.

Hierbei kommt es zur seitlichen Berührung zwischen den beteiligten Fahrzeugen. Hierbei wird der Mofa-Fahrer mittelschwer verletzt und musste durch den verständigten Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Am Zweirad des 35-Jährigen entstand geringfügiger Sachschaden in Höhe von ca. 100.- EUR. Das Fahrzeug der Polizisten wurde nicht beschädigt. Eine technische Prüfung des Mofas steht noch aus.

Marion Kaiser, Pressestelle

