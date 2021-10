Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Einbruch in Garage gescheitert

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchte ein unbekannter Täter in eine Garage in der Brandenburger Straße in Korbach einzubrechen.

Er hebelte an dem Lamellentor, konnte dieses aber letztlich nicht öffnen und daher auch nicht in die Garage gelangen. Der Täter richtete einen Schaden von etwa 500 Euro an.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-971-0,

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell