Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.07.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis ++KORREKTUR DER UNFALLÖRTLICHKEIT++

Heilbronn (ots)

Walldürn: Sechsstelliger Schaden nach Unfall

Mehr als 140.000 Euro Sachschaden dürften bei einem Unfall in der Nacht auf Mittwoch, kurz nach 0.30 Uhr, auf der B 27 zwischen Höpfingen und Walldürn entstanden sein. Ein 20-Jähriger war mit einem geliehenen Audi R 8 Spyder vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Schleudern geraten, in die Leitplanke gekracht und anschließend auf einem Feldweg neben der Fahrbahn zum Stehen gekommen. Der junge Mann sowie seine 25-jährige Beifahrerin erlitten einen leichten Schock. An dem Sportwagen entstand Totalschaden, die Leitplanke wurde ebenfalls stark beschädigt.

Höpfingen: Rad vor Augen des Besitzers gestohlen

Mit ansehen wie sein Fahrrad gestohlen wurde, musste ein Mann am Dienstagnachmittag in der Gneisenaustraße in Höpfingen. Der Mann befand sich kurz nach 15.30 Uhr in seinem Haus und sah plötzlich, wie ein Unbekannter mit seinem blauen Fitnessbike der Marke Rose Multistreet davon fuhr. Der Mann begab sich sofort zu der verdeckt in Richtung B 27 gelegenen Hofeinfahrt und sah, dass der Täter ein gelbes Mountainbike dort liegen gelassen hatte und mit dem hochwertigeren Fahrrad geflohen war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

