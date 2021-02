Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt

Schrottplatzdieb nach Videoaufzeichnung festgenommen

Bad Segeberg (ots)

Am 14.02.2021, gegen 16:20 Uhr, wurde von den Überwachungskameras eines Autoverwerters in Norderstedt, in der Straße Beim Umspannwerk, ein Täter beim Diebstahl von Autoteilen aufgezeichnet.

Die herbeigerufenen Polizeistreifen konnten auf ihrer Anfahrt zum Einsatzort eine Person sichten und kontrollieren. Schnell stellte sich die Täterschaft heraus, der 36jährige Mann aus der Ukraine mit Wohnsitz in Prag wurde festgenommen, das Diebesgut im Wert eines mittleren dreistelligen Betrages sichergestellt.

Gegen den Beschuldigten bestand zudem ein internationaler Haftbefehl, der gegen Zahlung von 400 Euro durch den 36jährigen dann nicht vollstreckt wurde. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel wurde der Mann nach der Vernehmung wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell