Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.01.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Boxberg-Schwabhausen: Unfall nach Unfall

Zu einem Folgeunfall kam es am Dienstagmorgen bei Boxberg-Schwabhausen. Nach einem Verkehrsunfall an der Einmündung zur B 292 stand der am ersten Unfall beteiligte Lkw gegen 9.30 Uhr auf der Kreisstraße 2841 am rechten Fahrbahnrand. Wenige Minuten später fuhr eine Frau mit ihrem Ford von Schwabhausen kommend in Richtung der B 292. Hierbei übersah sie vermutlich aufgrund des Nebels den Lkw mit eingeschaltetem Warnblinklicht. Die 54-Jährige versuchte noch auszuweichen, was jedoch nicht gelang. Sie prallte beinahe ungebremst mit der vorderen rechten Fahrzeugfront auf den Auflieger des Lkw. Die Ford-Lenkerin wurde hierdurch leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 11.000 Euro.

Wertheim: Brand auf Firmengelände

Ein Zeuge meldete am Mittwochabend einen Brand auf einem Firmengelände in Wertheim. Die eintreffende Streife stellte fest, dass Unbekannte zwischen 18 Uhr und 21.30 Uhr eine Restmülltonne, mehrere Gitterboxen und einen Holzstapel in der Gyula-Horn-Straße in Brand setzten. Aufgrund der räumlichen Nähe zum Firmengebäude entstand Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Wertheim sucht nun Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zum Brand geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Lauda-Königshofen: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht nach einer Unfallflucht am Dienstagabend bei Lauda-Königshofen nach Zeugen. Ein 61-Jähriger fuhr gegen 17.45 Uhr mit seinem Skoda auf der Bundesstraße 290 von Königshofen in Richtung Lauda. Kurz nach dem Ortsausgang von Königshofen musste er verkehrsbedingt warten, woraufhin ihm ein unbekannter Pkw-Lenker hinten auffuhr. Um die Personalien austauschen zu können, zeigte der Skoda-Fahrer mittels Handzeichen, dass sie ein Stück weiter rechts in eine Parkbucht fahren sollen. Dies tat der 61-Jährige auch. Doch der Unbekannte folgte ihm nicht, sondern wendete sein Fahrzeug und fuhr weg, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Skoda-Lenker blieb mit seinem beschädigten Fahrzeug zurück. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem unbekannten Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell