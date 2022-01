Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.01.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Elztal-Dallau: Lkw flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Bei einem Unfall Anfang dieser Woche wurde ein Sandstein in Elztal-Dallau erheblich beschädigt und der Verursacher flüchtete. Zwischen 17 Uhr am Montagnachmittag und 10.30 Uhr am Dienstagvormittag missglückte vermutlich der Wendevorgang eines Lkws in der Dorfstraße. Dabei wurde der Stein aus dessen Sockel gedrückt und umgestoßen. Der Fahrer flüchtete anschließend, ohne den Zusammenstoß zu melden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise zum Verursacher gehen an das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090.

Mosbach-Bergfeld: Auf Baustelle randaliert

Ein oder mehrere Unbekannte ließen im Januar ihrer Zerstörungswut an einer Baustelle in Mosbach-Bergfeld freien Lauf. Am 3. Januar wurde zunächst die provisorische Baustellenampel am Hardhofweg in Richtung Mosbach-Bergfeld beschädigt, wobei es zum Säureaustritt am Batteriekasten kam. In der Nacht vom 10. auf den 11. Januar wurde die selbe Ampelanlage sowie ein Verkehrszeichen mit Farbe besprüht. In der Nacht wurden außerdem mehrere Verkehrszeichen im Baustellenbereich des Hardhofwegs gestohlen. Auch die Ortstafel an der Einmündung Sulzbacher Straße/Alte Schefflenzer Steige wurde entwendet. Am vergangenen Wochenende zwischen Freitag und Montag wurde die Baustellenampel erneut umgeworfen. Der Gesamtschaden wird auf über 1.000EUR geschätzt. Daher bittet das Polizeirevier Mosbach mögliche Zeugen darum, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Limbach-Heidersbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Buchen sucht nach einer Verkehrsunfallflucht in Limbach-Heidersbach Zeugen. Eine 33-Jährige parkte am Samstag, 15. Januar, ihren VW in der Straße "Sonnenhalde" auf einem Privatparkplatz. Als sie am 19. Januar wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam, entdeckte sie Beschädigungen am vorderen Kotflügel der Beifahrerseite. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Walldürn: Klein-SUV nach Unfallflucht gesucht

Zwei Pkw waren am Montagnachmittag bei Walldürn in einen Unfall verwickelt, nach dem der Fahrer eines SUVs flüchtete. Ein 27-Jähriger befuhr gegen 17.30 Uhr mit seinem BMW die Landesstraße 577 in Richtung Waldstetten. Auf dieser Strecke kam ihm ein dunkler Klein-SUV entgegen, dessen Fahrer oder Fahrerin sich nicht ganz rechts hielt und so teilweise auf der Gegenfahrbahn fuhr. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel. Die Person im SUV fuhr anschließend weiter, ohne sich um die Regulierung des Schadens von mehreren hundert Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Buchen sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Fahrer des dunklen Klein-SUVs geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Mudau: Motorrad in Flammen

Bei einem Unfall am Montagvormittag bei Mudau geriet ein Motorrad in Brand. Der Fahrer der BMW war gegen 11 Uhr von Mudau-Schlossau in Richtung Kailbach unterwegs, als er in einer Rechtskurve zu Fall kam und in den Straßengraben schlitterte. Von dort wurde der 55-Jährige mit seiner Maschine abgewiesen und zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Hier begann das Motorrad zu brennen und konnte glücklicherweise mit Hilfe eines hinzukommenden LKW-Fahrers schnell gelöscht werden. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. Es entstand aber ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro an seiner Maschine.

