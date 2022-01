Polizeidirektion Hannover

POL-H: Vahrenwald: Polizei löst Party aufgrund diverser Corona-Verstöße auf

Hannover (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 23.01.2022, ist die Polizei Hannover einem Hinweis auf eine Feier in der Vahrenwalder Straße nachgegangen und hat diverse Verstöße gegen die aktuell gültige Corona-Verordnung festgestellt. Offenbar gab es Live-Musik und tanzende Gäste, die sich nicht an die Hygieneregeln hielten. Die Polizei löste die Veranstaltung auf.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Hannover beschwerten sich in der Nacht auf Sonntag gegen 00:50 Uhr Anwohner wegen einer Ruhestörung bei der Polizei. In einem Gebäude an der Vahrenwalder Straße nahe des Niedersachsenrings fand demnach eine Feier mit Live-Musik und tanzenden Gästen ohne Mund-Nasen-Bedeckung statt.

Die Einsatzkräfte der Polizei fuhren mit mehreren Streifenwagen zu dem Veranstaltungsort und kontrollierten in der dortigen Bar die Einhaltung der derzeit geltenden Corona-Regeln nach der niedersächsischen Corona-Verordnung bei den insgesamt 36 anwesenden Personen. Ein Sicherheitsdienst war engagiert für die Einlasskontrollen und das Erfassen der Kontaktdaten. Die Polizei stellte jedoch bei einem Abgleich mit den anwesenden Gästen eine Vielzahl von fehlenden Registraturen fest.

Aufgrund diverser Corona-Verstöße lösten die Beamten die Party auf und leiteten 15 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstöße gegen die 2G-Regelung und wegen der fehlenden Mund-Nasen-Bedeckungen ein. Gegen den 25-Jährigen Veranstalter wird wegen der fehlenden Datenerfassung zur Kontaktnachverfolgung ermittelt. Alle Betroffenen verhielten sich kooperativ. /nzj

