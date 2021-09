Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.09.2021 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Pkw-Aufbrüche - Zeugen gesucht

Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte im Stadtgebiet Heilbronn mehrere Pkw auf. In der Nacht auf Samstag wurden die Diebe dabei beobachtet, wie sie sich unter anderem gegen 3 Uhr an einem in der Tabakstraße geparkten Transporter zu schaffen machten. Der Besitzer des Wagens bemerkte die Täter und machte von seiner Wohnung aus lautstark auf sich aufmerksam, woraufhin die Unbekannten in ein Auto stiegen und flohen. Im weiteren Verlauf wurde erfolglos nach den Flüchtenden gefahndet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der 07131 104-4444.

