POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.09.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Unfallzeugen gesucht

Zur genauen Klärung eines Unfalls vom Sonntagabend in Heilbronn, sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 18.30 Uhr kollidierten zwei Pkw im Kreuzungsbereich der Großgartacher Straße und der Ludwigsburger Straße. Aktuell ist nicht klar, ob die 34-jährige Opel-Fahrerin oder der 57-jährige Dacia-Fahrer an der jeweiligen Ampel bei Rot gefahren ist. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Ilsfeld-Abstetterhof: In Garage eingebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende in eine Garage in Ilsfeld-Abstetterhof ein. Zwischen Freitagabend, gegen 20 Uhr, und Samstagmittag, gegen 12 Uhr, begaben sich die Einbrecher zu der Garage in die Wunnensteinstraße. Dort schlugen sie ein Fenster ein und betraten über dieses das Innere. Aus der Garage entwendeten die Täter neben einem E-Bike, zwei Boxentürme und ein Mischpult. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, sich beim Polizeiposten Ilsfeld unter der Telefonnummer 07062 915550 zu melden.

Ilsfeld: Mit über zwei Promille einen Unfall verursacht

Ein betrunkener Autofahrer verursachte am Freitagnachmittag einen Auffahrunfall in Ilsfeld. Der 50-Jährige befuhr mit seinem Mercedes Sprinter die Auensteiner Straße von Ilsfeld kommend in Richtung Beilstein. Gegen 15.30 Uhr bemerkte er offenbar zu spät, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge im Bereich der Kreuzung Bustadt / Robert-Mayer-Straße an einer roten Ampel anhielten und fuhr auf den Seat einer 32-Jährigen auf. Durch den Auffahrunfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass der 50-Jährige betrunken war. Ein Alkoholtest bestätigte dies und zeigte über zwei Promille an. Daraufhin ging es für den Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Dem Fahrer wurde die Fahrerlaubnis entzogen.

Untereisesheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte bereits vergangenen Mittwoch mit einem Fahrzeug ein Auto in Untereisesheim und fuhr davon. Zwischen 17 Uhr und 17.15 Uhr touchierte das unbekannte Gefährt den auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Straße "In den Scheibigswiesen" geparkten BMW. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Zusammenprall weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Güglingen: Fahrradfahrer mit Radfahrerin zusammengeprallt

Eine schwer und eine leicht verletzte Person sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls zwischen zwei Radfahrenden in Güglingen. Am Donnerstag, gegen 13.30 Uhr, begegneten sich der 39-Jährige und die 59-Jährige in der Straße "Sonnenrain" mit ihren Fahrrädern. Aufgrund einer Kurve nahmen sich beide vermutlich gegenseitig sehr spät wahr und prallten in der Folge zusammen. Durch den Frontalzusammenstoß kamen beide zu Fall. Durch die Stürze wurde der Mann leicht und die Frau schwer verletzt.

Heilbronn: 16-Jähriger auf Spritztour

Die Flucht vor der Polizei krönte ein 16-Jähriger am frühen Sonntagmorgen mit mehreren Unfällen. Gegen 5.30 Uhr fuhr der Jugendliche heimlich mit dem elterlichen Auto durch Heilbronn. Als er und sein BMW durch eine zivile Polizeistreife kontrolliert werden sollte, beschleunigte der 16-Jährige den Wagen und versuchte zu flüchten. Auf seiner Flucht touchierte das Auto in der Achtungstraße und der Badstraße mehrere Fahrzeuge. Schlussendlich stellte er den beschädigten BMW auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Olgastraße ab und rannte davon. Der Jugendliche wurde später im Elternhaus angetroffen. Er muss sich nun wegen mehreren Straftaten verantworten.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rund 1.500 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter oder eine Unbekannte am Samstagabend mit einem Fahrzeug an einem Pkw in Heilbronn. Zwischen 18 Uhr und 19 Uhr touchierte das unbekannte Gefährt den auf einem Kundenparkplatz einer Drogerie in der Etzelstraße geparkten VW Golf. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern, fuhr der Verursacher oder die Verursacherin nach dem Unfall weiter. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 7479 444, zu melden.

Heilbronn: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich vergangene Woche unbemerkt Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Heilbronn. Zwischen Donnerstag und Samstag begaben sich die Unbekannten zu dem Haus in der Gymnasiumstraße und betraten dieses. Im Inneren öffneten sie gewaltsam eine Wohnungstür und durchwühlten daraufhin das dortige Inventar. Ob die Täter fündig wurden und etwas entwenden konnten, ist bislang noch unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Einbruchs. Diese werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn, Telefon 07131 104 4444, zu melden.

Eppingen: Unfall zwischen Pkw und Kraftrad

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag wurden zwei Personen verletzt und es entstand hoher Sachschaden. Gegen 16.30 Uhr fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Kraftrad auf der Landesstraße 1110 zwischen Eppingen und Kleingartach. Hierbei kam der Kraftradfahrer zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn, weshalb ein entgegenkommender 57-Jähriger mit seinem Chrysler nach rechts ausweichen musste. Der Kraftradfahrer prallte dennoch gegen den Pkw und stürzte. Das Auto kam rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich beim Hinabrollen einer Böschung. Beide Männer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro.

Heilbronn-Neckargartach: Falsche Polizeibeamte schlagen zu - Zeugen gesucht

In Heilbronn kam es vergangene Woche Donnerstag zu einer Übergabe von Goldmünzen an Trickbetrüger. Eine angebliche Polizeibeamtin und ein mutmaßlicher Staatsanwalt meldeten sich bei einer 71-Jährigen und behaupteten, dass eine Familienangehörige einen schweren Verkehrsunfall verursachte und nun eine Kaution zu entrichten hat, um eine Haftstrafe zu vermeiden. Durch geschickte Gesprächsführung wurde die Frau überzeugt, Goldmünzen im Wert von mehreren zehntausend Euro auszuhändigen. Die Übergabe fand gegen 16 Uhr an der Bushaltestelle der SLK-Klinik statt. Der angebliche Gerichtsvollzieher, der zu dem Übergabeort erschien, wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 40 Jahre alt - ca. 1,60 Meter groß - kräftige Statur - kurze braune Haare - bekleidet mit einer blauen Jeans, einem dunkelroten T-Shirt, blauen Schuhen sowie einer blauen OP-Maske

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Übergabe oder Zeugen, die im Bereich der Bushaltestelle eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, sich Telefonisch unter der 07131 104-4444, zu melden.

Neuenstadt am Kocher / A81: Falschfahrerin auf der Autobahn

Am Samstagabend befuhr eine Pkw-Fahrerin die Autobahn 81 in die falsche Richtung. Gegen 18.30 Uhr war die 64-Jährige mit ihrem Skoda Yeti bei Neuenstadt am Kocher auf der Autobahn in Richtung Heilbronn unterwegs. Jedoch befuhr sie die falsche Seite der Autobahn und war als Falschfahrerin unterwegs. Glücklicherweise kam es zu keinem Personen- oder Sachschaden. Die Frau muss sich nun wegen der Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

A6 / Heilbronn: Fahrzeug aufgefahren und überschlagen

Nachdem ein Land Rover einen Auffahrunfall auf der Autobahn 6 verursachte, überschlug sich dieser und kollidierte mit einem weiteren Fahrzeug. Am Freitagnachmittag, gegen 13.15 Uhr, war ein 57-Jähriger mit seinem Land Rover auf der Autobahn in Richtung Heilbronn unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Heilbronn/Untereisesheim übersah er scheinbar den verkehrsbedingt haltenden Renault eines 56-Jährigen und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde der Wagen des Mannes abgelenkt, überschlug sich und kollidierte in der Folge mit dem Sattelzug eines 24-Jährigen. Durch den Unfall wurden der 56- und 57-Jährige leicht verletzt. Beide wurden mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 34.000 Euro.

