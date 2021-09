Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.09.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Pfedelbach-Untersteinbach: Rettungshubschrauber nach Fahrradunfall im Einsatz

Am Sonntagabend wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Pfedelbach-Untersteinbach schwer verletzt. Gegen 18 Uhr war der 58-Jährige mit seinem Fahrrad im Dorfgartenweg und dem Freibadweg unterwegs. Vermutlich kam der Mann durch einen Fahrfehler ins Strauchel und anschließend zu Fall. Dabei zog sich der Radler trotz Schutzhelm schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Ein Sachschaden kann nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell