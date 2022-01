Polizeidirektion Hannover

POL-H: Neustadt am Rübenberge: 37-Jährige fährt auf Sattelzug auf und erleidet schwere Verletzungen

Hannover (ots)

Am Freitag, 21.01.2022, ist eine 37-jährige BMW-Fahrerin auf der Niedernstöckener Straße auf einen wartenden Sattelzug eines 53-Jährigen aufgefahren. Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Ihr Pkw wurde abgeschleppt.

Nach aktuellen Erkenntnissen des Polizeikommissariates in Neustadt am Rübenberge fuhr am Freitag gegen 11:10 Uhr ein 53-jähriger Fahrer eines Sattelzuges aus Niederstöcken kommend auf der Niederstöckener Straße in Richtung Dinstorf. Um nach links in die Einmündung "Auf der Worth" abzubiegen, hielt er außerhalb der Ortschaft verkehrsbedingt an. Die hinter ihm fahrende 37-Jährige kollidierte mit ihrem 5er BMW mit dem Sattelzug des Herstellers Mercedes-Benz.

Die alarmierten Rettungskräfte und die Polizei eilten zum Unfallort und kümmerten sich um die Verletzte aus Stolzenau. Mit einem Rettungswagen transportierte ein Rettungswagen die schwer Verletzte in ein Krankenhaus. Der 53-jährige Speditionsfahrer blieb unverletzt. Der BMW erlitt Totalschaden und wurde abgeschleppt, da er nicht mehr fahrbereit war. Die Unfallaufnahme war gegen 12:40 Uhr abgeschlossen. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an. /nzj

