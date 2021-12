Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Plittersdorf: Zwei Männer bei Raub mit Messern verletzt - Zweiter Tatverdächtiger festgenommen

Meldung -2-

Bonn (ots)

Am 10.12.2021 hatte die Bonner Polizei Ermittlungen wegen einer Auseinandersetzung auf der Godesberger Allee in Plittersdorf aufgenommen, bei der zwei 20 und 22 Jahre alte Männer schwer verletzt wurden.

Die Geschädigten waren zur Tatzeit von zwei 17 und 18 Jahre alten Männern aus einer insgesamt fünfköpfigen Gruppe angegriffen worden, die zunächst zwei Halsketten des 22-Jährigen einforderten und ihm im weiteren Verlauf vom Hals rissen. Im folgenden Gerangel, so der bisherige Ermittlungsstand, verletzten der 17-Jährige und der 18-Jährige die beiden Geschädigten dann mit Messern (siehe dazu auch unsere Meldung vom 17.12.2021, 12:41 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5102448).

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergaben sich Hinweise zum Aufenthaltsort des noch flüchtigen 17-jährigen Tatverdächtigen, für den auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft zwischenzeitlich ein Untersuchungshaftbefehl erlassen worden war. Am Samstagmorgen (18.12.2021) wurde er von Zivilfahndern der Kriminalwache in der Bonner Innenstadt festgenommen. Nach der Verkündung des Haftbefehls durch einen Richter wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen gegen ihn und seinen 18-jährigen Mittäter dauern weiter an.

