Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Gesuchte Marianne K. angetroffen

Hannover (ots)

Seit Sonntag, 23.01.2022, hat die Polizeiinspektion Burgdorf nach der vermissten Seniorin gefahndet. Die 70-Jährige verschwand am Samstagabend aus ihrem Zimmer im Seniorenheim an der Dierener Straße. Gegen 14:00 Uhr fand ein Passant sie am Kreuzbruch, etwa einen Kilometer vom Pflegeheim entfernt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizeiinspektion Burgdorf verschwand Marianne K. am Samstagabend zwischen 17:00 Uhr und 23:00 Uhr aus einem Seniorenheim an der Dierener Straße in Burgdorf. Da die sofort eingeleitete Fahndung zunächst erfolglos blieb und eine Gefährdung der Frau nicht ausgeschlossen werden konnte, bat die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Seniorin.

Die Polizei Burgdorf ging im Rahmen der Ermittlungen verschiedenen Hinweisen auf den Verbleib der Frau nach und setzte dazu auch einen Personensuchhund ein. Zunächst waren die gemeinsamen Suchmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr Burgdorf nicht von Erfolg. Gegen 14:00 Uhr fand ein 71-jähriger Mann, der zu Fuß mit seinem Hund unterwegs war, die gesuchte Seniorin etwa einen Kilometer vom Pflegeheim entfernt. Der Passant informierte umgehend die in der Nähe befindlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr. Marianne K. war ansprechbar, ein Rettungswagen transportierte sie zur Abklärung von etwaigen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Polizei Hannover bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach der 70-Jährigen beteiligt haben. Die ursprüngliche Meldung wurde aus Datenschutzgründen gelöscht. /nzj

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell